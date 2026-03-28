Almanacco di oggi 28 Marzo 2026 ricorrenze e curiosità

Benvenuti all’almanacco di oggi, 28 Marzo 2026, ricco di significati e curiosità che arricchiscono la nostra cultura e il nostro sapere.

Oggi si celebra la Giornata Mondiale della Consapevolezza sul Cancro al Colon, un’importante iniziativa internazionale volta a sensibilizzare sulle misure di prevenzione e diagnosi precoce di questa patologia.

Inoltre, il 28 Marzo è una data significativa per la storia dell’arte, poiché nel 1515 venne inaugurata la Galleria Palatina a Firenze, un tesoro di opere d’arte rinascimentali che ancora oggi affascina visitatori di tutto il mondo.

Curiosità non mancano neanche nel mondo dello spettacolo: il 28 Marzo 1948 nacque il celebre attore e regista statunitense Matthew Modine, noto per le sue interpretazioni in film di successo come Full Metal Jacket e Stranger Things.

Infine, in ambito scientifico, ricordiamo che il 28 Marzo 1842 fu scoperto l’asteroide Psiche, un corpo celeste che suscita ancora oggi l’interesse degli studiosi per le sue particolari caratteristiche.

Queste sono solo alcune delle ricorrenze e curiosità legate al 28 Marzo, una data che ci invita a esplorare il passato e a riflettere sulle molteplici sfaccettature della cultura e della storia umana.