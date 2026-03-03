- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 3, 2026
Notizie Italia

Almanacco di oggi 3 Marzo 2026 ricorrenze e curiosità

Benvenuti alla rubrica dell’Almanacco di oggi, 3 Marzo 2026. In questa giornata ricca di significati e avvenimenti, ci sono diverse curiosità da scoprire e ricorrenze da celebrare.

Una delle ricorrenze più note di oggi è legata alla cultura giapponese, poiché il 3 Marzo si festeggia il Doll’s Festival o Hinamatsuri, una festa tradizionale dedicata alle bambine e alla loro crescita.

Ma non solo tradizioni lontane, oggi è anche il World Wildlife Day, una giornata mondiale dedicata alla salvaguardia della fauna selvatica e alla sensibilizzazione sull’importanza della conservazione degli animali e dei loro habitat.

Nel campo della scienza, il 3 Marzo 1847 è una data importante poiché venne scoperto il pianeta Nettuno, il cui moto orbitale fu calcolato da Urbain Le Verrier e John Couch Adams grazie a delle anomalie riscontrate nell’orbita di Urano.

Un’altra curiosità legata a questa data riguarda il mondo dello spettacolo: il 3 Marzo 1924 nacque l’attore e regista italiano Ugo Tognazzi, celebre per le sue interpretazioni cinematografiche e teatrali che hanno lasciato un’impronta indelebile nella cultura italiana.

Infine, un evento sportivo di rilievo avvenuto in passato in questa data: nel 1963, il pilota automobilistico Jim Clark vinse il Gran Premio del Sudafrica di Formula 1, confermando la sua abilità e determinazione nelle competizioni internazionali.

