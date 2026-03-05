Almanacco di oggi 5 Marzo 2026 ricorrenze e curiosità

Benvenuti all’Almanacco di oggi, 5 Marzo 2026. In questa giornata ricca di significato, vi sono diverse curiosità da scoprire.

Una delle ricorrenze più note di oggi è legata alla cultura cinese, con la celebrazione del Qingming Festival, noto anche come il Festival delle Tombe. Questa festività è un momento di onore per gli antenati, con visite alle tombe e riti tradizionali.

In ambito sportivo, il 5 Marzo è anche il compleanno di una leggenda del calcio: l’ex calciatore italiano Paolo Maldini, difensore di grande carisma e talento, che ha segnato un’epoca nel calcio mondiale.

Curiosando nel passato, in questa data, nel 1953, veniva scoperta la struttura del DNA, un evento rivoluzionario per la scienza che ha aperto nuove frontiere nella biologia molecolare.

Non solo scienza e sport, ma anche arte: il 5 Marzo è la data di nascita di uno dei pittori più celebri del Rinascimento, Giovanni Bellini, maestro della pittura veneziana che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’arte.

Infine, un dato curioso legato alla meteorologia: in passato, il 5 Marzo 1976, si registrò una delle più intense nevicate nella città di New York, un evento meteorologico che rimase impresso nella memoria collettiva.