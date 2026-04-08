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Almanacco di oggi 8 Aprile 2026 ricorrenze e curiosità

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Benvenuti all’almanacco di oggi, 8 Aprile 2026, ricco di eventi e curiosità da scoprire.

Oggi celebriamo la Giornata Mondiale del Popolo Rom, un’occasione importante per riflettere sulla cultura e la storia di questa popolazione.

Inoltre, in ambito religioso, ricordiamo che oggi è la festa di San Galdino, patrono di Novara e vescovo del XII secolo.

Curiosità storiche di questo giorno includono il 1966, quando il gruppo musicale The Beatles si posizionò al primo posto nelle classifiche inglesi per ben 16 settimane consecutive.

Un altro evento degno di nota avvenuto in questa data è l’inaugurazione, nel 1974, della Torre delle Telecomunicazioni di Berlino, simbolo della tecnologia e dell’innovazione.

Infine, vale la pena ricordare che oggi, nel 2026, il mondo festeggia il compleanno di un’importante organizzazione internazionale che si impegna per la tutela dell’ambiente.

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