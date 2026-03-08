- Spazio Pubblicitario 01 -
domenica, Marzo 8, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaAlmanacco di oggi 8 Marzo 2026 ricorrenze e curiosità
Notizie Italia

Almanacco di oggi 8 Marzo 2026 ricorrenze e curiosità

- Spazio Pubblicitario 02 -

Benvenuti all’almanacco di oggi, 8 Marzo 2026. Una giornata densa di significati e avvenimenti che hanno segnato la storia e la cultura.

Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Donna, un’occasione per riflettere sull’importanza del ruolo femminile nella società e per promuovere la parità di genere in tutto il mondo.

Inoltre, in questo giorno nel 1917 le operaie tessili di San Pietroburgo diedero inizio alla Rivoluzione Russa con uno sciopero che sconvolse l’intero paese.

Curiosità: l’8 Marzo è anche la data di nascita di uno dei più grandi scrittori del Novecento, Umberto Eco, autore de Il nome della rosa.

Per gli appassionati di astronomia, stasera sarà possibile osservare la Luna in fase crescente, regalando uno spettacolo suggestivo nel cielo notturno.

Infine, una tradizione popolare vuole che l’8 Marzo sia il momento ideale per piantare fiori primaverili, simbolo di rinascita e speranza per il futuro.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it