Almanacco di oggi 8 Marzo 2026 ricorrenze e curiosità

Benvenuti all’almanacco di oggi, 8 Marzo 2026. Una giornata densa di significati e avvenimenti che hanno segnato la storia e la cultura.

Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Donna, un’occasione per riflettere sull’importanza del ruolo femminile nella società e per promuovere la parità di genere in tutto il mondo.

Inoltre, in questo giorno nel 1917 le operaie tessili di San Pietroburgo diedero inizio alla Rivoluzione Russa con uno sciopero che sconvolse l’intero paese.

Curiosità: l’8 Marzo è anche la data di nascita di uno dei più grandi scrittori del Novecento, Umberto Eco, autore de Il nome della rosa.

Per gli appassionati di astronomia, stasera sarà possibile osservare la Luna in fase crescente, regalando uno spettacolo suggestivo nel cielo notturno.

Infine, una tradizione popolare vuole che l’8 Marzo sia il momento ideale per piantare fiori primaverili, simbolo di rinascita e speranza per il futuro.