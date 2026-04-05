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Altamura in lizza per titolo d’Italia

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In queste ore, il tema di Altamura è in cima ai top trend online, con migliaia di ricerche sui motori di ricerca. Il Borgo dei Borghi 2026 ha messo in lizza 20 paesi per contendersi il titolo di più bello d’Italia, tra cui spicca Altamura. Questa cittadina, ricca di storia e tradizioni, si prepara a sfidare altri borghi per conquistare un riconoscimento prestigioso. L’evento, che verrà trasmesso stasera su Rai 3, ha generato grande attesa tra gli appassionati di cultura e paesaggi italiani. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, ti invitiamo ad approfondire online.

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