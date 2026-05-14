Altino premia gli studenti vincitori del concorso di racconti dialettali “NIN PERDE LA SUMENTE”

ALTINO – Gli studenti vincitori della terza edizione del concorso di racconti dialettali “Nin perde la Sumente” sono stati premiati domenica scorsa ad Altino. L’evento si è svolto nella sala polivalente del Comune di Altino, in provincia di Chieti, e ha visto la partecipazione degli studenti della scuola secondaria di primo grado di Altino, plesso dell’istituto comprensivo Giulio De Petra di Casoli, che hanno proposto otto racconti ispirati a proverbi dialettali.

I racconti vincitori della terza edizione sono stati “Na femmena coraggiose”, di Tommaso D’Andrea, “Tu fi la sorte de lu peparole, te muore nghe la sumente ngule” di Daniel D’Alonzo e Sofia Caricati, e “Piagne lu morte pe frecá Lu vive”, di Nicolò Daniele e Alysia Trotta. Inoltre, è stata assegnata una menzione spec