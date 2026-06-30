Alto adige: maltempo a Merano, frane e sfollati

Il tema dell’Alto Adige è al centro dell’attenzione in queste ore, con notizie di un violento maltempo che ha colpito la zona di Merano. Le frane hanno provocato danni ingenti, con oltre cinquanta persone costrette a lasciare le proprie abitazioni per mettersi in salvo. Le immagini trasmesse mostrano case invase dal fango, mentre le operazioni di soccorso sono in corso.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, ci sono stati diversi feriti e un numero considerevole di evacuati. Le ruspe sono già al lavoro per ripristinare la viabilità e aiutare la popolazione colpita a far fronte alla situazione di emergenza.

Questo evento ha generato un grande interesse online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare le fonti online e approfondire la situazione in corso.