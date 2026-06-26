Alto Vastese, Edison avvia progetto innovativo di repowering eolico: +60% di produzione energetica e -67% di impatto visivo

Il repowering eolico avviato da Edison nell’Alto Vastese si presenta come un modello di transizione energetica all’avanguardia, capace di coniugare efficacemente la produzione di energia da fonti rinnovabili con la tutela del territorio. Si tratta del primo intervento di questo genere in Italia, che segna un cambio di paradigma nella produzione energetica.

Il progetto, promosso da Edison, ha l’obiettivo di incrementare la produzione di energia verde del 60%, riducendo al contempo in modo significativo l’impatto visivo delle torri eoliche sul paesaggio, con una diminuzione del 67% del numero di aerogeneratori presenti. Questo intervento rappresenta un esempio di come la tecnologia possa contribuire alla transizione verso un modello energetico più sostenibile, garantendo al contempo benefici per le comunità locali.

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Campitelli, ha sottolineato l’importanza di trovare un equilibrio tra lo sviluppo sostenibile, la tutela del paesaggio e il benessere delle comunità locali. Campitelli ha dichiarato che “la sfida della transizione energetica deve passare per un equilibrio rigoroso tra sviluppo sostenibile, tutela del paesaggio e ricadute concrete per le comunità locali. Questo impianto ne è la prova tangibile: meno invasività, maggiore efficienza e una visione lungimirante che mette al centro il territorio”.

Il progetto nell’Alto Vastese si candida a diventare un punto di riferimento nazionale, dimostrando che è possibile conciliare gli obiettivi climatici con il rispetto dell’identità paesaggistica, garantendo benefici per l’intera collettività.

L’ufficio stampa ha reso noto che l’intervento è in corso e che si prevede che possa portare a risultati concreti e duraturi per la comunità locale. Il repowering eolico di Edison nell’Alto Vastese conferma la volontà dell’azienda di investire in soluzioni innovative che possano contribuire alla transizione verso un modello energetico più sostenibile.