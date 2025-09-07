Altri due appuntamenti oggi e domani con le iniziative culturali, sportive e ricreative di “Torlonia in Festa” nel Parco Torlonia di Avezzano

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Terzo fine settimana con le iniziative di “Torlonia in Festa”, la rassegna di manifestazioni che, fino a fine mese, animeranno il Parco Torlonia tornato, da fine agosto, nella disponibilità dei cittadini – precisa la nota online. Grazie alla sinergia fra Comune di Avezzano, Regione Abruzzo e Pro Loco di Avezzano, infatti, lo splendido Parco Torlonia di Avezzano è stato riaperto al pubblico e, nei fine settimana fino al 28 settembre prossimo si terranno iniziative culturali, sportive e ricreative per favorirne la fruizione al pubblico – recita il testo pubblicato online. Ogni spettacolo si svolgerà dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18. Ad accogliere le famiglie ci saranno i volontari della Pro Loco di Avezzano, pronti a trasformare ogni ingresso in un sorriso di benvenuto – Dopo il successo dei primi due fine settimana, il calendario va avanti con altre iniziative imperdibili – aggiunge la nota pubblicata. Oggi, 6 settembre, dopo l’appuntamento di questa mattina alle 10, lo spettacolo sarà riproposto nel consueto orario dalle 16 alle 18. Il programma degli appuntamenti 6 settembre – Le fiabe prendono voce: Favole in Musica e Canta Cartoons con l’Accademia Vocale di Antonella Nenni.7 settembre – Una scenografia itinerante su quattro ruote: La Macchina delle Storie, animazione teatrale e musicale a cura de “Il Volo del Coleottero”.13 e 14 settembre – Musica e narrazione: Concertino Verde e La Gabbianella e il Gatto, ispirato al romanzo di Sepúlveda – si apprende dal portale web ufficiale. 20 settembre – Profumo di pane e sorrisi: Storie di Pane – Tino e Rosetta panettieri per caso – recita il testo pubblicato online. 21 settembre – Benessere all’aperto: Yoga per bambini con il metodo Balyayoga di Marcella Cicanecchia – 27 settembre – Un sabato in movimento: Una ginnastica da favola, Dance and Fun e un’esibizione di danza con la scuola Golden Dancing.28 settembre – Gran finale con ritmo e colori: Zumba per bambini, musical per i più piccoli ed esibizione di danza orientale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Per l’occasione tramite apposita ordinanza il comune chiuderà alla circolazione via XXIV maggio nel tratto tra via Anna Maria Torlonia e via Roma in modo da creare un’area pedonale che ricongiunge il parco alla piazza – si legge sul sito web ufficiale. Al parco si accederà attraverso il portone su via Roma – viene evidenziato sul sito web.

