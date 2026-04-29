Alzheimer: all’Aquila trattamento innovativo, primo in Regione

Comunicazione ufficiale emessa oggi dall’ASL 1 Abruzzo:mer 29 apr, 2026L’AQUILA – Lotta all’Alzheimer: all’Aquila, per la prima volta in Abruzzo, effettuato un trattamento con Donanemab. La procedura ? avvenuta nell’ambito di un programma di uso compassionevole, una modalit? regolata che consente l’impiego di farmaci innovativi non ancora disponibili nella pratica clinica corrente, esclusivamente in casi selezionati e in assenza di valide alternative terapeutiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’utilizzo del Donanemab consente di contrastare l’accumulo di beta-amiloide nel cervello, aprendo prospettive promettenti sebbene ancora in fase di consolidamento clinico – riporta testualmente l’articolo online. La Asl Avezzano Sulmona L’Aquila, guidata dal Manager Paolo Costanzi, conferma la propria attenzione verso l’innovazione clinica e organizzativa, promuovendo l’accesso a percorsi terapeutici avanzati quando supportati da solide basi scientifiche e inseriti in contesti regolati e controllati – precisa il comunicato. L’obiettivo ? coniugare innovazione e sicurezza, garantendo ai pazienti opportunit? di cura all’avanguardia senza derogare ai principi di appropriatezza, nel rispetto delle evidenze scientifiche e della sostenibilit? del sistema sanitario – aggiunge testualmente l’articolo online. Il percorso clinico ? stato coordinato dal Dipartimento Medico, diretto dal dott. Alessandro Grimaldi, con il coinvolgimento della Neurologia e Stroke Unit dell’Aquila, attualmente guidata ad interim dalla prof.ssa Simona Sacco, e del Centro Disturbi Cognitivi e Demenze, di cui ? responsabile la dott.ssa Patrizia Sucapane – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’utilizzo di Donanemab ? stato preceduto da una rigorosa valutazione multidisciplinare, che ha coinvolto anche specialisti della Medicina Nucleare, guidata dal dott. Massimo Menichini, e con l’applicazione di criteri clinici e diagnostici estremamente stringenti – precisa la nota online. Un ruolo cruciale sar? rappresentato dal follow-up neuroradiologico che verr? effettuato con il supporto del reparto di Neuroradiologia, diretto dalla prof.ssa Alessandra Splendiani – precisa la nota online. “? fondamentale sottolineare”, dichiara la prof.ssa Sacco, “che si tratta di un utilizzo eccezionale e non routinario – recita il testo pubblicato online. Il trattamento, al momento, ? riservato a condizioni altamente selezionate e, fino alla definizione dei processi di rimborsabilit? da parte di AIFA, non sar? possibile un accesso su larga scala”

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dal servizio informativo dell’ASL 1 Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web dell’ASL 1 Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: asl1abruzzo.it