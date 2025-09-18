Alzheimer, Pet Therapy e cinema: ascolto, visioni e connessioni ad Avezzano con il dibattito “live” al Teatro dei Marsi il 21 settembre

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune di Avezzano annuncia un evento esclusivo, realizzato in collaborazione con la DAM Academy. Il 21 settembre, alle ore 18, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, è in programma “Memorie in Connessione”. Memorie in connessione, ma anche memorie appese a un filo, da non perdere e da recuperare – recita la nota online sul portale web ufficiale. E poi: memorie future, memorie del domani, da costruire assieme – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questa domenica, 21 settembre, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, all’interno del Teatro dei Marsi, verrà allestito un evento speciale, nato in sinergia con la DAM Academy, accademia nazionale di formazione professionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il Comune di Avezzano presenta in esclusiva “Memorie in Connessione”, con inizio alle ore 18. L’iniziativa nasce proprio con l’intento di sensibilizzare il pubblico e la società su una delle malattie più delicate e complesse del tempo presente, ovvero l’alzheimer, attraverso un approccio multidisciplinare che unisce cinema, pet therapy e dialogo – Al centro della serata, ci sarà la proiezione del cortometraggio “Due minuti in più”, diretto da Paolo Secondino e scritto da Paola Gullo e Beatrice Meade, su soggetto dell’attore abruzzese Corrado Oddi – La trama del corto è stata ispirata dal racconto “Promessa mantenuta” dello scrittore e giornalista Vittorio Tucceri – precisa il comunicato. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco, Giovanni Di Pangrazio, e della dottoressa Annamaria Bacchetta, neurologa della Asl 1, seguiti poi dalla presentazione del veterinario Giuseppe “Pino” Aseleti – Dopo la proiezione a teatro, si terrà un incontro-dibattito che vedrà la partecipazione di Corrado Oddi, Maximiliano Gigliucci, Aldo Iuliano, Paolo Secondino – “Memorie in Connessione – commenta l’attore Corrado Oddi – non è solo un evento, ma un invito a riflettere sul valore della memoria, sull’importanza della cura e sul potere del racconto – Un’occasione utile e unica per riconoscere che, anche quando i ricordi si fanno fragili, il tempo condiviso può ancora essere pieno di significato – riporta testualmente l’articolo online. Ringrazio di cuore il sindaco e tutta l’amministrazione comunale di Avezzano, perché hanno fin da subito recepito l’importanza di un’iniziativa di questo tipo e tenore, che lega assieme arte, comunicazione e approfondimento scientifico, senza dimenticare il grazie tributato alle nostre forze dell’ordine”. Ambientato in una cucina domestica, il cortometraggio racconta con delicatezza il valore dei gesti quotidiani, in particolare quando la memoria comincia a vacillare; il titolo stesso, “Due minuti in più”, diventa metafora di un tempo rubato all’oblio, un tempo che vale perché vissuto assieme – Interpretato da Corrado Oddi, Patrizia Loreti, Maxxi Gigliucci, Paola Sebastiani e Marcella Jo Pirillo, il film si è fatto distinguere per la sua regia sobria, la fotografia calda di Davide Manca e le musiche intime di Garno Manioca – si legge sul sito web ufficiale. Il dibattito è aperto non solo ad una platea di professionisti, ma anche ai referenti territoriali della sanità e della coesione sociale – L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio informativo del Comune di Avezzano. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 15, anche sulle pagine del portale web del Comune di Avezzano, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: https://comune.avezzano.aq.it/