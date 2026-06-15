Amal clooney: il taglio di capelli che fa tendenza

In queste ore, il nome di Amal Clooney è in cima ai top trend sui motori di ricerca, grazie al suo nuovo taglio di capelli che sta facendo parlare. L’avvocatessa di fama internazionale ha optato per un look fresco e alla moda, abbandonando le lunghe ciocche per un taglio ‘bell-bottom’ che sfiora le spalle. Questa scelta ha catturato l’attenzione del pubblico e dei media, che non hanno perso l’occasione di sottolineare il suo stile impeccabile e sempre attuale.

Amal Clooney, nota non solo per le sue competenze legali ma anche per il suo gusto raffinato, sembra aver colto in pieno le tendenze del momento con questo nuovo look ‘face framing’ boho, perfetto per l’estate. La sua scelta ha suscitato curiosità e approvazione da parte di molti, dimostrando ancora una volta il suo impatto non solo nel campo giuridico ma anche nell’ambito della moda e dello stile.

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