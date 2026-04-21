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Amazon e Anthropic: accordo da 5 miliardi

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In queste ore, il tema di punta sui motori di ricerca è Amazon, che sta consolidando la sua collaborazione con Anthropic in un accordo da 5 miliardi di dollari. L’ultimo aggiornamento feed conferma che le due aziende stanno ampliando la loro partnership, con Amazon che si appresta a investire fino a 25 miliardi di dollari in Anthropic nell’ambito di un accordo sull’infrastruttura legata all’intelligenza artificiale.

Questa notizia sta attirando grande interesse online, essendo al top dei trend in questo momento. L’accordo prevede la possibilità di sviluppare fino a 5 gigawatt di nuova capacità di calcolo, aprendo nuove prospettive nel settore tecnologico.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online alla ricerca di informazioni sempre aggiornate.

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