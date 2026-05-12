Ambasciatore dell’Ecuador in visita alla Asl di Teramo

ASL 4 Teramo, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Visita istituzionale, questa mattina, dell’ambasciatore dell’Ecuador alla Asl di Teramo – recita il testo pubblicato online. Una delegazione composta da Esteban Moscoso Bohman, ambasciatore Ecuador, Antonio Carranza, ministro dell’ambasciata e Alfredo Aramondi, rappresentante della Cbei, la Camera di Commercio binazionale Ecuador Italia ha incontrato oggi il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia e quello amministrativo, Franco Santarelli – precisa la nota online. Presenti anche il consigliere regionale Paolo Gatti e l’imprenditore teramano Cristiano Artoni – precisa la nota online. Hanno partecipato all’incontro, promosso dalla Camera di Commercio binazionale Ecuador Italia, anche il direttore della Uoc Chirurgia vascolare Gabriele Pagliariccio e l’infermiera del blocco operatorio del Mazzini Sabrina Armellini – aggiunge la nota pubblicata. Questi ultimi, infatti, sono stati per 15 giorni in Ecuador a curare la popolazione locale – Pagliariccio, che dal 2004 impiega i suoi giorni di ferie per curare i campesinos delle Ande, e Armellini facevano parte di un’equipe mista marchigiana e teramana che ha operato nell’ospedale di Zumbahaua a 3.600 metri di altezza – viene evidenziato sul sito web. Il gruppo, diretto dal medico del Mazzini, ha operato 35 pazienti nell’ospedale gestito dai volontari dell’operazione “Mato Grosso”. Durante l’incontro che si è svolto in un clima di estrema cordialità, si è accennato anche a possibilità di collaborazione e rapporti futuri fra la Asl di Teramo e le istituzioni ecuadoriane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Il direttore Di Giosia ha donato agli ospiti, a ricordo della giornata, ceramiche di Castelli – Video Ufficio stampa ASL TERAMO 12.5.2026

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it