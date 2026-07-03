Ambiente, Regolamento europeo sugli imballaggi: Plastic Free chiede una rivoluzione immediata per contrastare la crisi della plastica

Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi segna una svolta: Plastic Free esprime preoccupazione per la crisi della plastica

Il prossimo 12 agosto entrerà in vigore il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi, noto come PPWR. Questo regolamento segna un importante passo avanti nella politica ambientale dell’Unione europea, che si conferma come punto di riferimento mondiale in questo campo.

Secondo Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free Onlus, l’organizzazione è impegnata dall’anno 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica. Tuttavia, De Gaetano esprime preoccupazione riguardo alla crisi della plastica che, a suo parere, non può aspettare fino al 2030 per essere affrontata.

Il Regolamento (UE) 2025/40 riguarda tutti gli imballaggi e i relativi rifiuti, indipendentemente dal materiale utilizzato o dal settore di provenienza. Tra gli obiettivi principali ci sono l’aumento del contenuto di materiale riciclato, la riduzione dell’impiego di materie prime vergini e il divieto di alcune tipologie di imballaggi monouso.

Plastic Free sostiene che la transizione non debba limitarsi alla sostituzione della plastica con altri materiali monouso. L’organizzazione sottolinea l’importanza della riduzione complessiva degli imballaggi e del riuso, sottolineando che “il rifiuto migliore è quello che non viene prodotto”.

Secondo l’associazione, l’efficacia del nuovo regolamento dipenderà dalla rapidità con cui saranno adottate misure necessarie alla sua attuazione e dalla capacità di evitare deroghe che possano indebolirne gli obiettivi ambientali. Plastic Free auspica che l’applicazione del PPWR sia accompagnata da misure nazionali tempestive e da un costante confronto tra tutte le parti coinvolte.

In conclusione, De Gaetano sottolinea che il PPWR rappresenta un tentativo avanzato di cambiare il modo in cui produciamo e consumiamo, ma chiede che questo cambio avvenga con maggiore coraggio e velocità. Plastic Free si impegna a sostenere questa direzione, ma chiede un impegno ancora maggiore da parte di tutti per affrontare la crisi della plastica.