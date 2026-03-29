Amici: anticipazioni e eliminazioni, ospiti speciali

In queste ore, il tema degli Amici è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. L’ultima puntata del Serale ha visto l’eliminazione di Simone, mentre le anticipazioni per il prossimo episodio promettono la presenza di ospiti speciali come Zendaya e Robert Pattinson. Inoltre, durante la diretta della seconda puntata sono stati assegnati i voti agli artisti, con un omaggio emozionante a Gino Paoli. Per rimanere aggiornati su tutte le novità e le curiosità legate al mondo di Amici, è possibile approfondire online alla ricerca di ulteriori dettagli.