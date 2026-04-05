Amici eliminati: Valentina e Plasma fuori dal talent show

In queste ore, il tema degli amici eliminati è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Nella terza puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi, Valentina e Plasma sono stati eliminati, suscitando reazioni tra i fan del programma. La competizione si fa sempre più serrata e le emozioni sono alle stelle, con ballottaggi e sorprese che mantengono alta la suspense. L’ultima puntata ha regalato siparietti divertenti e momenti intensi, confermando ancora una volta il successo del format televisivo. Gli appassionati non vedono l’ora di scoprire cosa riserveranno le prossime puntate e quali nuove sfide attenderanno gli aspiranti artisti.

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