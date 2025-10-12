Amministrazione in prima linea nella lotta alla violenza di genere. Basilico: “Sportello uomini maltrattanti, già sei adesioni. La prevenzione resta l’arma più potente a nostra disposizione”

Comune di Avezzano, ultime dal sito web istituzionale:Sono 6 gli uomini che hanno intrapreso il percorso terapeutico dello sportello per uomini maltrattanti, il servizio attivato dall’amministrazione comunale di Avezzano nell’ambito del progetto “Comunità coesa, città più sicura” , in ambienti riservati e con la garanzia dell’anonimato, allo scopo di prevenire il fenomeno della violenza di genere, estirpando alla radice comportamenti disfunzionali che potrebbero sfociare in più gravi episodi di violenza – si legge sul sito web ufficiale. Il servizio, completamente gratuito, è infatti nato per offrire aiuto agli uomini che riconoscono di avere difficoltà a relazionarsi con gli altri o nel gestire problemi di rabbia, narcisismo; di avere paure apparentemente inspiegabili che potrebbero porsi alla base di comportamenti e reazioni violenti con le donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Un servizio più unico che raro di cui l’amministrazione comunale di Avezzano, guidata dal sindaco Gianni Di Pangrazio, è pioniera”, spiega l’assessore comunale alla Sicurezza Cinzia Basilico, impegnata insieme al Prefetto a riposo, dott.ssa Amalia Di Ruocco, e al consigliere comunale Maurizio Seritti, nelle nuove attività del progetto “Comunità coesa, città più sicura” che sono ripartire per il terzo anno consecutivo con novità importanti in termini di corsi di formazione, in particolare sull’intelligenza emotiva, rivolti ad insegnanti e agli alunni degli istituti che aderiscono all’iniziativa – viene evidenziato sul sito web. Novità illustrate qualche giorno fa nel corso di un incontro con i dirigenti scolastici – precisa la nota online. “Per l’attivazione dello sportello per uomini maltrattanti”, prosegue l’assessore Basilico, “abbiamo ricevuto anche i complimenti di Roberta Bruzzone, una delle massime esperte in tema di violenza sulle donne Nel corso di un evento che si è tenuto al teatro dei Marsi, nell’ambito del suo spettacolo- inchiesta “ Favole da Incubo” la nota criminologa ha espresso parole di elogio nei confronti di questa iniziativa – viene evidenziato sul sito web. Ed ora sapere che numerosi uomini si sono rivolti allo sportello e alcuni di loro stanno seguendo il percorso proposto dalle figure professionali che lo gestiscono ci rende orgogliosi del nostro lavoro e ci fa intendere che siamo sulla strada giusta – Ricordo, infatti, che il servizio è partito da poco tempo”. Per richiedere l’assistenza dello sportello per uomini maltrattanti basta inviare una mail all’indirizzo uominimaltrattanti@comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. avezzano – recita il testo pubblicato online. aq.it, lasciando i propri recapiti per poi essere ricontattato da uno psicologo, con garanzia di tutela dell’anonimato Nato tre anni fa, il progetto “Comunità coesa, città più sicura” parte dal presupposto che la sicurezza urbana sia strettamente collegata alla coesione tra le diverse componenti del tessuto sociale ed in particolare al rispetto di se stessi, degli altri e delle regole – Si rivolge a tutte le fasce della popolazione – bambini, ragazzi, adulti – e affronta temi di rilevanza sociale che spaziano dalla gestione dell’intelligenza emotiva alle problematiche legate all’abuso di alcol e droghe – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dall’uso consapevole del web e dei social al bullismo passando per le truffe agli anziani, la violenza di genere e la promozione di stili di vita sani.

