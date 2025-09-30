- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Settembre 30, 2025
Meteo

Ampie schiarite nelle prossime ore ma dal pomeriggio-sera è previsto un graduale aumento della nuvolosità in attesa di un deciso peggioramento previsto nelle giornate di mercoledì e giovedì con maltempo in arrivo e temperature in sensibile diminuzione

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: Sulla nostra penisola il tempo è ulteriormente migliorato e nelle prossime ore prevarranno le schiarite anche sulle nostre regioni centrali dove, tuttavia, nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio saranno possibili nuovi addensamenti e possibili precipitazioni sparse, in attesa dell’arrivo di un impulso di aria fredda proveniente dall’Europa orientale che, tra mercoledì e giovedì favorirà un marcato peggioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali e determinerà un generale e sensibile calo delle temperature con valori che si porteranno ben al disotto delle medie stagionali – aggiunge la nota pubblicata. Il peggioramento sarà accompagnato da un deciso rinforzo dei venti di Grecale che favoriranno mareggiate lungo le coste adriatiche e le precipitazioni potrebbero risultare anche intense e localmente abbondanti sul versante adriatico; inoltre il sensibile calo termico favorirà il ritorno della neve sui nostri rilievi appenninici intorno ai 1500 mt, tuttavia per quel che riguarda la quota neve manca ancora qualche dettaglio che verrà fuori dai prossimi aggiornamenti – Un graduale ma temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche è atteso tra venerdì e sabato, tuttavia una nuova perturbazione atlantica sembra destinata a raggiungere il centro-nord Italia tra domenica e lunedì: vedremo – riporta testualmente l’articolo online. PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con annuvolamenti sul versante adriatico in graduale attenuazione in mattinata, tuttavia nel corso della giornata assisteremo allo sviluppo di addensamenti sulle zone interne e montuose che potrebbero favorire occasionali precipitazioni sparse sulla Marsica, sull’Alto Sangro e nell’Aquilano, in estensione localmente verso la Valle Peligna ma in temporanea attenuazione in serata – si apprende dal portale web ufficiale. Nuvolosità in aumento dalla tarda serata-nottata e nella mattinata di mercoledì con precipitazioni sparse sul versante adriatico, in intensificazione nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Temperature: Generalmente stazionarie – si apprende dalla nota stampa. Venti: Deboli dai quadranti occidentali sulle zone interne e montuose, orientali o sud-orientali sul versante adriatico, in intensificazione nel pomeriggio – recita il testo pubblicato online. Da domani si disporranno dai quadranti nord-orientali e rinforzeranno ulteriormente – Mare: Poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel pomeriggio-sera – si apprende dal portale web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

Le previsioni riportate nel presente articolo sono pubblicate sulla base di quanto si legge nel bollettino diffuso, poco fa, dal servizio stampa dell’Associazione AbruzzoMeteo. Il contenuto del bollettino, del quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 06, anche sulle pagine del portale web dell’Associazione AbruzzoMeteo, sul quale e’ stata data diffusione al presente bollettino. Fonte: abruzzometeo.org

 

