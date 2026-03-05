- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 5, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaAmplifon: ultime novità sul gigante dell’udito
Notizie Italia

Amplifon: ultime novità sul gigante dell’udito

- Spazio Pubblicitario 02 -

Amplifon, azienda leader nel settore dell’assistenza uditiva, si trova al centro dell’attenzione in queste ore, essendo un tema in tendenza online e tra i più ricercati sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento riguarda l’utile netto adj del 2025, che è sceso a 159 milioni, nonostante un incremento dei ricavi del 1,7% a tassi costanti.

Un’altra importante notizia riguarda l’uscita di Amplifon dal mercato del Regno Unito, con la cessione delle attività a Hidden Hearing (Demant). Questo movimento strategico potrebbe aprire nuove prospettive per l’azienda, permettendole di concentrarsi su altri mercati chiave.

Nonostante le sfide, Amplifon ha chiuso il 2025 con ricavi in crescita, raggiungendo la cifra di 2,4 miliardi. Questo risultato conferma la solidità e la competitività dell’azienda nel panorama internazionale dell’assistenza uditiva.

Per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità riguardanti Amplifon e approfondire il tema, è possibile consultare le fonti online e i siti specializzati nel settore.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it