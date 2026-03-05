Amplifon: ultime novità sul gigante dell’udito

Amplifon, azienda leader nel settore dell’assistenza uditiva, si trova al centro dell’attenzione in queste ore, essendo un tema in tendenza online e tra i più ricercati sui motori di ricerca. L’ultimo aggiornamento riguarda l’utile netto adj del 2025, che è sceso a 159 milioni, nonostante un incremento dei ricavi del 1,7% a tassi costanti.

Un’altra importante notizia riguarda l’uscita di Amplifon dal mercato del Regno Unito, con la cessione delle attività a Hidden Hearing (Demant). Questo movimento strategico potrebbe aprire nuove prospettive per l’azienda, permettendole di concentrarsi su altri mercati chiave.

Nonostante le sfide, Amplifon ha chiuso il 2025 con ricavi in crescita, raggiungendo la cifra di 2,4 miliardi. Questo risultato conferma la solidità e la competitività dell’azienda nel panorama internazionale dell’assistenza uditiva.

Per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità riguardanti Amplifon e approfondire il tema, è possibile consultare le fonti online e i siti specializzati nel settore.