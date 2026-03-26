Analisi impatto buoni pasto Edenred sul mercato italiano

Nelle ultime ore, il tema dei buoni pasto Edenred è molto ricercato online e si posiziona in cima ai trend sui motori di ricerca. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria su Edenred per presunto abuso di posizione dominante nel settore. Le azioni dell’azienda sono scese del 12%, mentre l’Italia sta esaminando un possibile monopolio legato ai buoni pasto.

L’indagine si concentra sui costi e sui rimborsi dei ticket restaurant, analizzandone l’impatto sui consumatori italiani. Si tratta di un’inchiesta di rilevanza che potrebbe influenzare notevolmente il mercato nazionale dei buoni pasto e le dinamiche di concorrenza.

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