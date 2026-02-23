Analisi trasporti Italia: Istat dicembre 2025

In queste ore, il tema istat è in cima ai top trend sui motori di ricerca. L’Istituto nazionale di statistica ha recentemente pubblicato dati riguardanti l’andamento dei trasporti in Italia a dicembre 2025. Secondo le ultime rilevazioni, il trasporto su gomma continua a dominare il panorama nazionale, rappresentando la scelta predominante per la movimentazione delle merci, con solo un esiguo 7,9% di trasporto su ferrovia.

Questi dati evidenziano una costante preferenza per il trasporto su gomma nel nostro Paese, mentre il trasporto ferroviario rimane ancora marginale. L’analisi dell’Istat fornisce uno spunto interessante per riflettere sulla distribuzione modale dei trasporti e sulle possibili implicazioni per la sostenibilità ambientale e l’efficienza del sistema logistico italiano.

Per ulteriori dettagli e approfondimenti sull’argomento, è possibile consultare le fonti online e approfondire la questione alla luce degli sviluppi più recenti.