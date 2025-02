Anas, la nota: MALTEMPO, ANAS: PER NEVE, CHIUSA TEMPORANEAMENTE AL TRAFFICO LA STATALE 487 “DI CARAMANICO TERME” A PACENTRO (AQ)

Anas, ultime sulla viabilità dal sito:mezzi sgombraneve in azione per la pulizia del piano viabile L’Aquila, 16 febbraio 2025 A causa delle intense nevicate la strada statale 487 “di Caramanico Terme” è temporaneamente chiusa al traffico nel tratto compreso tra Sant’Eufemia a Maiella (PE) e Pacentro (AQ). La circolazione è temporaneamente indirizzata sui percorsi alternativi con indicazioni in loco – aggiunge testualmente l’articolo online. Il personale e i mezzi sgombraneve Anas sono al lavoro per la pulizia del piano viabile e per ripristinare nel più breve tempo possibile le condizioni di piena sicurezza per la circolazione stradale – Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

