Anatomia patologica, in pensione Gina Rosaria Quaglione

Ultimi sviluppi e informazioni direttamente dall’ASL 4 Teramo:Oggi ultimo giorno di lavoro per Gina Rosaria Quaglione, direttore della Uoc di Anatomia patologica della Asl di Teramo, che conclude un lungo percorso professionale contraddistinto da competenza, dedizione e professionalità. Laureata in Medicina e Chirurgia con lode e specializzata in Anatomia patologica, nel corso della sua carriera ha maturato una lunga esperienza professionale all’interno della Asl di Teramo, dove ha ricoperto il ruolo di direttore della Uoc di Anatomia patologica, contribuendo alla riorganizzazione della struttura e al miglioramento continuo dei servizi – L’attività autoptica, la diagnostica istopatologica ed estemporanea e la citodiagnostica, hanno rappresentato il cuore del suo lavoro quotidiano – aggiunge testualmente l’articolo online. Nell’ambulatorio di citologia ha seguito migliaia di procedure, contribuendo alla diagnosi precoce di numerose patologie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Ha inoltre seguito programmi di screening, soprattutto nell’ambito del percorso senologico, e partecipato a gruppi di ricerca e progetti dedicati alle neoplasie rare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Importante anche l’attività svolta come consulente per l’Autorità giudiziaria: dal 1991 ha collaborato con il Tribunale di Teramo partecipando a centinaia di autopsie giudiziarie e ispezioni cadaveriche – Accanto all’attività clinica e diagnostica, la dottoressa Quaglione ha sempre affiancato un costante impegno nella formazione e nella didattica – si apprende dal portale web ufficiale. “La dottoressa Quaglione ha rappresentato per la nostra azienda una figura di grande professionalità e competenza, punto di riferimento nell’ambito dell’Anatomia patologica – viene evidenziato sul sito web. Con dedizione, rigore e senso di responsabilità ha garantito nel corso degli anni un contributo prezioso all’attività diagnostica e alla qualità dei servizi offerti ai pazienti – A lei va il ringraziamento sincero della direzione aziendale e l’augurio per una pensione serena e ricca di soddisfazioni”, ha dichiarato il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia – Ufficio stampa ASL TERAMO 30.5.2026

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 4 Teramo e online sul sito web dell’ASL. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet dell’ASL 4 Teramo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: aslteramo.it