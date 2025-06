Anche questa settimana si aprirà all’insegna del tempo stabile ma con un lieve calo delle temperature al centro-nord. Addensamenti pomeridiani sui rilievi appenninici con possibili rovesci temporaleschi

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da un promontorio di alta pressione di matrice nord africana che determina condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato su gran parte delle nostre regioni centro-meridionali, con temperature ancora ben al disopra delle medie stagionali ma, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, nelle prossime ore assisteremo ad un graduale temporaneo cedimento dell’alta pressione al centro-nord e l’ingresso di masse d’aria più fresca provenienti dall’Europa centrale e dai vicini Balcani – precisa la nota online. Di conseguenza le temperature subiranno una progressiva diminuzione, specie nei valori minimi, a partire dalle prossime ore e nella giornata di martedì, tuttavia l’ingresso di masse d’aria più fresca e il cedimento dell’alta pressione in quota potrà favorire lo sviluppo di annuvolamenti consistenti lungo la dorsale appenninica, in particolare sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro dove, nel pomeriggio, saranno possibili fenomeni di instabilità, in attenuazione in serata e in nottata – si legge sul sito web ufficiale. Poche novità nei prossimi giorni, proseguirà il tempo stabile ma con possibilità di temporali pomeridiani lungo la dorsale appenninica, mentre da giovedì, se la situazione verrà confermata, assisteremo ad una nuova espansione dell’alta pressione di matrice nord-africana verso l’Italia che favorirà un nuovo deciso rialzo delle temperature su gran parte delle nostre regioni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso ma con possibili annuvolamenti lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, occasionalmente associati a rovesci, anche a carattere temporalesco, più probabili sui rilievi Marsicani e sull’Alto Sangro, occasionalmente nell’Aquilano ma in attenuazione in serata e in nottata – viene evidenziato sul sito web. Non si prevedono sostanziali variazioni nel corso della giornata di martedì.Temperature: In diminuzione, specie nei valori minimi, a partire da stasera – si legge sul sito web ufficiale. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, in rinforzo lungo la fascia costiera e collinare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Mare: Quasi calmo o poco mosso al mattino ma con moto ondoso in aumento nel corso della giornata – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

