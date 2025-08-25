Anche questa settimana si aprirà all’insegna dell’instabilità che riguarderà anche le nostre regioni centrali nel pomeriggio-sera. Graduale miglioramento martedì sera e mercoledì ma a seguire attesa nuova perturbazione

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fresca ed instabile di origine atlantica che determina la formazione di annuvolamenti e precipitazioni su gran parte delle nostre regioni, in particolar modo sul versante adriatico e, nelle prossime ore, saranno ancora possibili addensamenti associati a rovesci sparsi che, dalle zone appenniniche, tenderanno ad estendersi verso il settore adriatico nel pomeriggio-sera, con possibili sconfinamenti dei fenomeni fin verso le aree costiere – Nella giornata di martedì assisteremo ad un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche e un progressivo aumento delle temperature a causa della rimonta di un promontorio di alta pressione che si espanderà verso la nostra penisola ma che sarà accompagnato dall’arrivo di una nuova perturbazione attesa, molto probabilmente, tra venerdì e sabato – L’avvicinamento della perturbazione favorirà un deciso ma temporaneo richiamo di masse d’aria calda dalle regioni nord africane che determinerà un sensibile aumento delle temperature tra giovedì e venerdì, mentre un nuovo generale calo termico (con peggioramento del tempo) è previsto nel fine settimana, ma si tratta di una tendenza da confermare nei prossimi giorni.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo poco nuvoloso con possibili annuvolamenti nel Teramano e nel Pescarese al primo mattino, mentre banchi di nebbia si manifesteranno nelle valli interne della Marsica e dell’Aquilano ma tenderanno a diradarsi nel corso della mattinata – si apprende dal portale web ufficiale. Nuvolosità in temporanea attenuazione nel corso della mattinata ma la tendenza è verso un nuovo graduale aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica con possibili precipitazioni sparse, in estensione verso le zone pedemontane e collinari che si affacciano sul versante adriatico – riporta testualmente l’articolo online. Nuvolosità in ulteriore aumento in serata-nottata ad iniziare dalle zone interne e montuose: non si escludono, inoltre, rovesci in sconfinamento fin verso le aree costiere ma in attenuazione in tarda nottata – Temperature: In diminuzione nei valori minimi; stazionarie nei valori massimi.Venti: Deboli dai quadranti settentrionali con possibili rinforzi lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Poco mosso o localmente mosso durante le ore centrali della giornata – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

