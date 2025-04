“Ancora liberi, ancora forti. I cattolici di fronte alla politica di oggi”. Il 23 aprile convegno con il presidente della CEI cardinale Matteo Maria Zuppi, il presidente del Copasir, l’onorevole Lorenzo Guerini, e l’onorevole Maddalena Morgante

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:“Ancora liberi, ancora forti – I cattolici di fronte alla politica di oggi” sar? il tema al centro del convegno in programma mercoled? 23 aprile, a partire dalle ore 17, nella sala conferenze della sede municipale di Palazzo Margherita, all’Aquila – L’introduzione dei lavori, moderati dalla giornalista Ileana Sciarra, sar? affidata al sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e al componente del Consiglio di amministrazione dell’Inps Antonio Di Matteo – recita il testo pubblicato online. A seguire, interverranno:• S.Em. Card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana,• On. Lorenzo Guerini, presidente del Copasir – Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,• On. Maddalena Morgante, deputata della Repubblica,• Giulio De Rita, ricercatore del Censis.L’appuntamento si inserisce nel percorso avviato con “Il Segno della Rinascita” e conferma il ruolo dell’Aquila come crocevia di pensiero, confronto e approfondimento sui grandi temi della contemporaneit?. Un cammino che ha visto recentemente altri momenti significativi, come l’incontro sul Piano Mattei con il viceministro degli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, e il presidente di Leonardo, Stefano Pontecorvo – riporta testualmente l’articolo online. ?L’Aquila si conferma laboratorio nazionale di idee e riflessioni di alto profilo?, ha dichiarato il sindaco Pierluigi Biondi – precisa il comunicato. ?Questo incontro rappresenta un’importante occasione per riportare il pensiero cattolico al centro del dibattito pubblico, in un tempo che richiede responsabilit?, profondit? e visione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Ringrazio fin da ora gli illustri ospiti che hanno accolto l’invito a discuterne nella nostra citt?.

