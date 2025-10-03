Ancora tempo freddo ed instabile sulle nostre regioni adriatiche centro-meridionali ma la tendenza è verso un graduale (temporaneo) miglioramento dal pomeriggio-sera e nella giornata di sabato. Nuova perturbazione in arrivo domenica

Meteo, ecco il nuovo bollettino diffuso da AbruzzoMeteo. Pubblichiamo di seguito il bollettino emesso da AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: L’Italia continua ad essere interessata dall’arrivo di masse d’aria fredda provenienti dall’Europa orientale che, nelle prossime ore, continueranno a favorire condizioni di instabilità sulle nostre regioni centro-meridionali adriatiche con annuvolamenti e rovesci sparsi, nevosi sui rilievi appenninici al disopra dei 1500-1700 metri, mentre il maltempo si sposterà verso l’Albania, la Grecia e verso l’Europa orientale entro la giornata di sabato – Un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche si manifesterà a partire dalle prossime ore, specie dal pomeriggio-sera, ad iniziare dalla nostra regione, in estensione verso il Molise e, entro la giornata di sabato, anche verso la Puglia ma, come anticipato nei precedenti aggiornamenti, si tratterà di un miglioramento temporaneo in quanto, alla base dei dati attuali, una nuova perturbazione atlantica attraverserà la nostra penisola e favorirà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto al centro-nord e sul versante adriatico tra domenica e lunedì. Il peggioramento si estenderà, successivamente, anche verso le regioni meridionali nella giornata di lunedì e favorirà un nuovo calo delle temperature anche se, tra sabato e domenica, i termometri torneranno a salire su gran parte delle nostre regioni e si avvicineranno nuovamente alle medie stagionali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni iniziali di cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso con annuvolamenti consistenti nel Pescarese, nel Chietino, sulle zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico, dove non si escludono rovesci sparsi, nevosi sui rilievi appenninici intorno ai 1500-1700 metri, mentre schiarite riguarderanno il Teramano, l’Aquilano e la Marsica in particolare, specie al mattino – riporta testualmente l’articolo online. Nel corso della giornata è previsto un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche con nuvolosità in attenuazione e schiarite via via sempre più ampie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il miglioramento proseguirà nella giornata di sabato e si estenderà su tutto il territorio regionale – si apprende dalla nota stampa. Temperature: In ulteriore lieve diminuzione, specie nei valori minimi – aggiunge la nota pubblicata. Da domani è previsto un graduale aumento delle temperature, specie nei valori massimi.Venti: Deboli o moderati dai quadranti settentrionali con possibili residui rinforzi lungo la fascia costiera e sull’Adriatico centrale – si apprende dalla nota stampa. Mare: Generalmente molto mosso o agitato con moto ondoso in graduale attenuazione da stasera – si legge sul sito web ufficiale. Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

