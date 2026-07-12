Andalusia: incendio fatale, 12 vittime e 5.000 ettari in fiamme

La notizia dell’incendio che ha colpito l’Andalusia sta facendo il giro del web, posizionandosi al vertice dei trend online. Un tragico evento che ha causato la perdita di almeno 12 vite e la distruzione di oltre 5.000 ettari di terreno.

Le fiamme hanno avvolto la regione spagnola in uno dei peggiori roghi mai registrati, generando panico e disperazione tra la popolazione locale. Tra le vittime, anche una famiglia di turisti inglesi, carbonizzati nella propria auto mentre cercavano di fuggire da un muro di fuoco.

Le autorità stanno lavorando senza sosta per contenere l’incendio e proteggere le persone e le abitazioni in pericolo. Le cause dell’esplosione delle fiamme sono ancora oggetto di indagine, mentre si teme che i danni ambientali saranno di proporzioni devastanti.

Invitiamo tutti a seguire gli aggiornamenti sulla situazione in Andalusia e approfondire le notizie online per restare informati su questa tragica vicenda.