Andamento 29 ottobre – 4 novembre: 4448 positivi e 5198 guariti

Pescara, 4 nov. – Sono 4448 i casi positivi al Covid registrati tra il 29 ottobre e il 4 novembre in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 590961.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 16 nuovi casi (di età compresa tra 65 e 96 anni) e sale a 3723.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 573199 dimessi/guariti (+5198 rispetto a venerdì scorso).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 14039 (-766 rispetto a venerdì scorso).

Di questi, 164 pazienti (-3 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (-4 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare –

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 6007 tamponi molecolari (2519998 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 22377 test antigenici (4501123).

Del totale dei casi positivi, 120527 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+1058 rispetto a venerdì scorso), 168801 in provincia di Chieti (+1022), 139486 in provincia di Pescara (+1280), 140762 in provincia di Teramo (+1015), 12692 fuori regione (+66) e 8693 (+7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza – viene evidenziato sul sito web.

