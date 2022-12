Andamento 3 – 9 dicembre: 6298 positivi e 4701 guariti

- Advertisement -

Pescara, 9 dic. – Sono 6298 (di cui 981 reinfezioni) i casi positivi al Covid registrati tra il 3 e il 9 dicembre in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 620459 (di cui 29376 reinfezioni).

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi (di età compresa tra 75 e 95 anni) e sale a 3782.

Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 597722 dimessi/guariti (+4701 rispetto a venerdì scorso).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 18955 (+1586 rispetto a venerdì scorso).

Di questi, 260 pazienti (+45 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (-3 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare – si apprende dalla nota stampa.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 4948 tamponi molecolari (2545846 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 28233 test antigenici (4644109).

Del totale dei casi positivi, 126644 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+1046 rispetto a venerdì scorso), 176885 in provincia di Chieti (+2001), 147219 in provincia di Pescara (+1532), 147824 in provincia di Teramo (+1567), 12952 fuori regione (+66) e 8935 (+86) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza – viene evidenziato sul sito web.

