Andamento 6-12 maggio: 920 positivi e 911 guariti

Regione Abruzzo, ultimi dati sulla diffusione del Coronavirus.

Pescara, 12 mag. – Sono 920 (di cui 379 reinfezioni) i casi positivi al Covid registrati tra il 6 e il 12 maggio in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – a 659207 (di cui 39528 reinfezioni).

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 72 e 89 anni) e sale a 3964.

Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 651844 dimessi/guariti (+911 rispetto a venerdì scorso).

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 3399 (+5 rispetto a venerdì scorso).

Di questi, 72 pazienti (-15 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (-2 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare – recita la nota online sul portale web ufficiale.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 1669 tamponi molecolari (2607511 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 5429 test antigenici (4884251).

Del totale dei casi positivi, 133921 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+160 rispetto a venerdì scorso), 189759 in provincia di Chieti (+313), 157732 in provincia di Pescara (+375), 156197 in provincia di Teramo (+158), 13403 fuori regione (-1) e 8195 (-85) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza – si legge sul sito web ufficiale.

Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. FRAFLA 230512

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it