Andamento cassa integrazione: ultime tendenze

La cassa integrazione guadagni è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. Secondo gli ultimi dati disponibili, a marzo è stata chiesta una quantità inferiore di ore di cig rispetto all’anno precedente, segnando un calo del 17%. Naspi e cassa integrazione sono in diminuzione, mentre si registra un aumento della disoccupazione. L’INPS ha riportato un calo del 1,1% nella cassa integrazione e un incremento del 3,6% nella disoccupazione.

Questi dati evidenziano una tendenza in atto che merita di essere approfondita per comprendere appieno cosa sta succedendo nel panorama economico e lavorativo del nostro Paese. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare le fonti online per approfondire il tema della cassa integrazione guadagni e le sue implicazioni.