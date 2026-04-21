- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Aprile 22, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaAndamento cassa integrazione: ultime tendenze
Notizie Italia

Andamento cassa integrazione: ultime tendenze

- Spazio Pubblicitario 02 -

La cassa integrazione guadagni è al centro dell’attenzione in queste ore, risultando tra i top trend sui motori di ricerca. Secondo gli ultimi dati disponibili, a marzo è stata chiesta una quantità inferiore di ore di cig rispetto all’anno precedente, segnando un calo del 17%. Naspi e cassa integrazione sono in diminuzione, mentre si registra un aumento della disoccupazione. L’INPS ha riportato un calo del 1,1% nella cassa integrazione e un incremento del 3,6% nella disoccupazione.

Questi dati evidenziano una tendenza in atto che merita di essere approfondita per comprendere appieno cosa sta succedendo nel panorama economico e lavorativo del nostro Paese. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile consultare le fonti online per approfondire il tema della cassa integrazione guadagni e le sue implicazioni.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it