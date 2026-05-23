Anguissa: possibile addio dal Napoli in estate

La notizia che sta monopolizzando l’attenzione in queste ore è l’ipotetica partenza di Anguissa dal Napoli. Da leader nello scudetto a riserva di lusso, il centrocampista potrebbe dire addio alla squadra azzurra. Il suo rinnovo contrattuale è congelato e si parla di un’offerta super-attraente che potrebbe convincerlo a cambiare maglia. Il Besiktas sembra essere molto interessato, con una trattativa che potrebbe concretizzarsi a fronte di un’offerta di almeno 20 milioni di euro.

La notizia è al centro dei trend online, con appassionati e addetti ai lavori che seguono con attenzione gli sviluppi di questa possibile cessione. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire la questione consultando le fonti online disponibili.