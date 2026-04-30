Animale: la storia di Elisa e del suo amato cagnolino

In queste ore, il tema degli animali è in cima ai top trend online. Una storia commovente arriva dall’ospedale di Treviso, dove Elisa è ricoverata per una rara malattia genetica. Ogni pomeriggio, il suo fedele cagnolino Pani la va a trovare e si accoccola con lei, diventando una presenza indispensabile durante le terapie. Questo legame speciale ha spinto l’ospedale a permettere agli altri pazienti di portare i propri animali durante le chemioterapie, per rendere le cure più umane e confortevoli.

La vicenda di Elisa e Pani dimostra il potere terapeutico degli animali e come la loro presenza possa influire positivamente sul benessere dei pazienti. Un esempio concreto di come la relazione uomo-animale possa essere fondamentale in contesti difficili come quello sanitario.

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