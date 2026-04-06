Anna falchi: vip a cortona per una pasqua di relax

In queste ore il nome di Anna Falchi è tra i più cercati online, in cima ai trend sui motori di ricerca. La nota attrice e modella si trova a Cortona insieme all’amica Serena Lasiti per trascorrere una Pasqua all’insegna del relax in Toscana. Le due vip sono state avvistate passeggiare per le vie della città, concedendosi momenti di svago e brindisi. Si prevede un pieno di turisti per il ponte di Pasqua, con Cortona pronta ad accogliere numerosi visitatori. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online.