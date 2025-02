Annuvolamenti continueranno a favorire un tempo uggioso su gran parte delle nostre regioni centrali ma la tendenza è verso un graduale miglioramento da stasera/notte

Nuovo bollettino meteo diramato nella giornata odierna dall’Associazione AbruzzoMeteo; previsioni a cura di Giovanni De Palma.SITUAZIONE: La nostra penisola continua ad essere interessata da corpi nuvolosi che determinano annuvolamenti diffusi, deboli piogge/pioviggini, deboli nevicate sui rilievi e banchi di nebbia sulle zone pedecollinari delle nostre regioni centrali, a causa della confluenza tra masse d’aria umida di origine atlantica con infiltrazioni di aria fredda provenienti dai vicini Balcani che, in questi ultimi giorni, hanno favorito anche un graduale calo delle temperature, specie sul versante adriatico – Nelle prossime ore non si prevedono sostanziali variazioni ma dal pomeriggio-sera la situazione meteorologica tenderà gradualmente a migliorare a causa della temporanea espansione di un promontorio di alta pressione presente sul Mediterraneo occidentale che favorirà una graduale attenuazione della nuvolosità ad iniziare dalle Marche, in estensione verso la nostra regione e verso il Molise entro la mattinata di venerdì, quando avremo condizioni di tempo stabile, soleggiato ma con possibili foschie/nebbie durante le ore più fredde della giornata, specie nelle valli interne appenniniche e, localmente, nelle pianure e nelle valli che si affacciano sul versante adriatico – Nel fine settimana il debole promontorio di alta pressione subirà un nuovo cedimento e, di conseguenza, corpi nuvolosi torneranno ad attraversare la nostra penisola e a favorire annuvolamenti su gran parte delle nostre regioni centrali.PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo da nuvoloso a coperto con possibili deboli precipitazioni sparse, ma si tratterà generalmente di fenomeni di debole intensità. Deboli nevicate interesseranno i rilievi appenninici al disopra dei 1000-1300 metri – aggiunge la nota pubblicata. La tendenza è verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche dal tardo pomeriggio-sera e nel corso della nottata e il miglioramento proseguirà nella giornata di venerdì. Foschie dense e banchi di nebbia interesseranno le zone montuose e pedemontane che si affacciano sul versante adriatico e l’Aquilano – recita il testo pubblicato online. Nella giornata di venerdì tornerà a splendere il sole ma saranno possibili foschie/nebbie nelle pianure e nelle valli interne specie durante le ore più fredde della giornata – si apprende dal portale web ufficiale. Temperature: Generalmente stazionarie – recita la nota online sul portale web ufficiale. Venti: Deboli dai quadranti settentrionali, specie lungo la fascia costiera – si apprende dal portale web ufficiale. Mare: Generalmente poco mosso o localmente mosso – Giovanni De Palma

