Annuvolamenti continueranno ad interessare le nostre regioni centrali fino al tardo pomeriggio ma schiarite sono attese entro la serata e nella mattinata di domenica. Nuova perturbazione in arrivo lunedì

Meteo, il bollettino diramato da AbruzzoMeteo. Si riporta di seguito il bollettino meteo diramato dall’Associazione AbruzzoMeteo.SITUAZIONE: L’alta pressione, in ulteriore attenuazione, ha favorito la risalita di corpi nuvolosi dalle regioni meridionali e, nelle prossime ore continueranno a favorire annuvolamenti un po’ su tutte le nostre regioni centrali, dove non si esclude localmente qualche debole precipitazione, in particolare sulle zone interne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel pomeriggio saranno possibili annuvolamenti consistenti lungo la dorsale appenninica con possibili precipitazioni, ma in miglioramento entro il tardo pomeriggio-sera – Schiarite che proseguiranno nel corso della mattinata di domenica, mentre dal pomeriggio e nel corso della serata si avvicineranno corpi nuvolosi dal Mediterraneo occidentale che precedono l’arrivo di una nuova perturbazione, attesa tra lunedì e martedì anche sulle nostre regioni centrali, preceduta da un rinforzo dei venti dai quadranti meridionali e da un temporaneo rialzo delle temperature – PREVISIONE: Sulla nostra regione si prevedono condizioni generali di cielo generalmente nuvoloso con possibili deboli precipitazioni sparse, più probabili sulle zone interne e montuose; non si escludono foschie e banchi di nebbia sul versante adriatico – aggiunge testualmente l’articolo online. Nel corso del pomeriggio saranno possibili addensamenti consistenti sui rilievi appenninici, dove non si escludono occasionali rovesci, in attenuazione e in miglioramento nel tardo pomeriggio e in serata, con ampie schiarite che si estenderanno anche verso il settore adriatico – recita il testo pubblicato online. La giornata di domenica sarà caratterizzata da un cielo inizialmente poco nuvoloso, localmente nuvoloso, ma con nuvolosità in aumento nel corso del pomeriggio, ad iniziare dal settore occidentale: tempo in peggioramento dalle prime ore della mattinata di lunedì, ad iniziare dal settore occidentale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Temperature: Generalmente stazionarie o in lieve diminuzione nei valori massimi.Venti: Deboli di direzione variabile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Mare: Quasi calmo o poco mosso – Previsioni a cura di Giovanni De Palma, esperto meteo e Presidente dell’Associazione AbruzzoMeteo

