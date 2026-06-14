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Antartide: record climatico a Esperanza, mare senza ghiaccio

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In queste ore, il tema dell’Antartide è al centro dell’interesse online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Si registra un record storico a Esperanza, con temperature che hanno raggiunto i 15,4°C a giugno. Nel contempo, preoccupa la mancanza di ghiaccio nel mare antartico, con una superficie non congelata grande quanto la Francia. Questi dati mettono in luce un quadro climatico in evoluzione, che richiede attenzione e approfondimenti per comprendere appieno le dinamiche in atto.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online alla ricerca di fonti affidabili e autorevoli.

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