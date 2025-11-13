- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Novembre 13, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàAnteprima nazionale a Pescara per Circus il nuovo film di Glauco Della...
Attualità

Anteprima nazionale a Pescara per Circus il nuovo film di Glauco Della Sciucca

- Spazio Pubblicitario 02 -

Comunicato-stampa_Anteprima-nazionale-a-Pescara-per-Circus-il-nuovo-film-di-Glauco-Della-Sciucca.docx Anteprima nazionale a Pescara per “Circus”, il nuovo film di Glauco Della Sciucca Una produzione Hoffman, Barney & Foscari, OkiDokiFilm e Fondazione Pescarabruzzo Dopo i successi di Humanism! (con Saverio Raimondo, Randall Paul, Huw Parmenter del National Theatre di Londra, Enrica Guidi e Beth Lockhart), Nel Mondo Mio Interiore con Stefania Rocca, e la coproduzione del film A Cup of Coffee with Marylin con Miriam Leone – vincitore del Nastro d’Argento 2020 e da cui Paramount Plus ha tratto la serie Miss Fallaci – la casa di produzione britannica Hoffman, Barney & Foscari torna sul grande schermo con “Circus”, nuovo lungometraggio scritto e diretto da Glauco Della Sciucca. Nel cast figurano, tra gli altri, Paolo Rossi, Alessandro Haber, Antonio Catania, Angelo D’Orsi e Vittorio Owen-Johns, quest’ultimo al suo debutto cinematografico. L’anteprima nazionale italiana di Circus si terrà al Cineteatro Massimo di Pescara, il 18 novembre alle ore 21. La serata sarà introdotta dai saluti istituzionali di Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo. Saranno presenti alcuni interpreti del cast e seguirà un dibattito finale. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it