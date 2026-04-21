Anthropic e Amazon: nuovo accordo da 5 mld dollari

Nelle ultime ore, il tema dell’accordo tra Anthropic e Amazon è diventato molto popolare online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Le due aziende hanno stretto una collaborazione importante, annunciando investimenti fino a 5 miliardi di dollari per sviluppare nuove capacità di calcolo.

Questo accordo è un passo significativo nel settore dell’intelligenza artificiale, sottolineando l’importanza di partnership strategiche per lo sviluppo di tecnologie avanzate. Anthropic e Amazon si preparano a sfruttare fino a 5 gigawatt di nuove risorse di calcolo, aprendo nuove prospettive nel campo dell’IA.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’argomento, è possibile approfondire online, dove si possono trovare ulteriori informazioni sulla partnership tra Anthropic e Amazon e sulle implicazioni di questo accordo nel panorama tecnologico attuale.