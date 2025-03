Antibiotico-Resistenza: conclusa formazione, in 2 mesi, di oltre 1.100 operatori della ASL 1 Abruzzo

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa dell’ASL 1 Abruzzo attraverso il portale web istituzionale:gio 13 mar, 2025Un’iniziativa per migliorare le strategie contro le infezioni ospedaliere, problematica a livello mondiale L’AQUILA – Oltre 1.100 operatori formati in 2 mesi con sedute didattiche ‘spalmate’ su tutto il territorio provinciale: ? il lusinghiero bilancio del corso teorico-pratico sull’antibiotico-resistenza, svolto dalla Asl 1 Abruzzo su tutte le figure sanitarie presenti in ospedale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un’iniziativa su una problematica che costituisce una vera e propria emergenza mondiale e che riguarda l’uso spesso inappropriato degli antibiotici – precisa la nota online. Una pratica che, nel corso degli anni, ha portato a una drastica riduzione degli antibiotici efficaci contro le infezioni ospedaliere a fronte di un aumento considerevole dei germi che ne sono la causa – viene evidenziato sul sito web. Si stima che nel giro di pochi anni nel mondo vi saranno 10 milioni di decessi per le infezioni dovute a germi refrattari alla terapia antibiotica – I corsi sull’antibiotico-resistenza, iniziati a gennaio, si concludono oggi: vi hanno partecipato circa 1.100 operatori sanitari, medici e non, dei reparti ospedalieri – precisa il comunicato. Uno sforzo considerevole, in termini di organizzazione e coordinamento, messo in campo dal reparto di malattie infettive di L’Aquila, con il direttore dott. Alessandro Grimaldi e la coordinatrice infermieristica Roberta Priore, insieme al direttore sanitario dell’ospedale aquilano, dott.ssa Giovanna Micolucci e Massimiliano Frattali del servizio formazione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Quello che si conclude oggi ? il primo step di un percorso di formazione, finanziato con fondi Pnrr per circa 500.000 euro tramite un progetto curato e portato avanti dalla dott.ssa Alessia Parlatore, direttore del servizio Personale, che terminer? nel 2026. Si tratta di una delle molteplici iniziative formative, finalizzate ad alzare il livello di professionalit? del personale sanitario, programmate dalla direzione aziendale guidata dal manager Ferdinando Romano – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il corso, che ha richiesto una impegnativa organizzazione e una laboriosa opera di coordinamento”, dichiara Grimaldi, “ha avuto una larga partecipazione di operatori sanitari che hanno potuto apprendere, con lezioni teoriche e pratiche, strategie e comportamenti da tenere su una questione molto seria della sanit?. E’ stato un momento di crescita professionale che avr? riflessi positivi sull’assistenza dei pazienti”

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dall’ASL 1 Abruzzo e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 14, anche mediante il sito internet dell’ASL 1 Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: asl1abruzzo.it