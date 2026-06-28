Anticiclone subtropicale africano e cambiamenti climatici

In queste ore, un tema che domina le ricerche online è l’anticiclone subtropicale africano, il quale sta influenzando in modo significativo il clima europeo. L’ondata di calore record che ha colpito diverse regioni sta portando a temperature estreme, con effetti evidenti su città come Milano e Parigi, che si trovano ad affrontare condizioni simili a quelle di Bangkok.

Le conseguenze di questo fenomeno sono evidenti: in Italia, ben 18 città sono in bollino rosso a causa delle temperature elevate, mentre in Francia si registra un aumento della mortalità durante l’ondata di calore, con oltre 1.000 morti in più rispetto alla media.

Questi episodi mettono in luce come i cambiamenti climatici stiano già avendo un impatto significativo sul nostro continente, evidenziando la necessità di adottare misure concrete per affrontare questa emergenza. Un invito a approfondire ulteriormente su questo argomento di rilevanza attuale, ricercando informazioni online per restare aggiornati su questa importante tematica.