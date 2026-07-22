Anticiclone subtropicale africano: nuove sfide meteo

In queste ore, l’anticiclone subtropicale africano è al centro dell’attenzione, con le sue implicazioni sulle previsioni meteo e sul traffico online che lo posiziona ai vertici delle ricerche.

Nonostante una breve tregua dal caldo record, si prospetta l’arrivo di una nuova ondata di caldo estremo, con punte fino a 37°C al Nord. Aria fresca norvegese e temporali potrebbero portare momentaneo sollievo, ma la situazione rimane instabile.

Le previsioni meteo si fanno sempre più cruciali, con l’anticiclone africano che continua a influenzare il clima in Italia. È importante rimanere aggiornati sulle evoluzioni e adottare le dovute precauzioni.

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