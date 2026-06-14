- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Giugno 15, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaAntonella Di Nino, il cordoglio dei parlamentari FDI per la scomparsa del...
Eventi e Cultura

Antonella Di Nino, il cordoglio dei parlamentari FDI per la scomparsa del pilastro della Valle Peligna

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il cordoglio dei parlamentari FDI per la scomparsa di Piero Di Nino

I parlamentari di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa, esprimono il loro più profondo cordoglio per la scomparsa di Piero Di Nino, imprenditore stimato e pilastro della comunità della Valle Peligna e dell’intero Abruzzo.

In una nota congiunta, i parlamentari descrivono l’imprenditore come “un imprenditore esemplare, una persona che con il suo impegno e la sua visione ha contribuito in modo significativo alla crescita del nostro territorio”. Di Nino, con la sua attività imprenditoriale, ha lasciato un segno indelebile nella comunità abruzzese, guadagnandosi il rispetto e la stima di tutti coloro che lo conoscevano.

In questo momento di profonda tristezza, i parlamentari si stringono con affetto attorno al sindaco di Pratola Peligna, Antonella Di Nino, e a tutti i familiari, garantendo che il ricordo dei valori e delle opere di Piero continueranno a vivere nella comunità abruzzese.

La scomparsa di Piero Di Nino rappresenta una grave perdita per l’Abruzzo e per la Valle Peligna, dove la sua presenza era di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Il suo contributo, la sua dedizione e la sua generosità saranno sempre ricordati con gratitudine e rispetto da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

L’Aquila, 14 giugno 2026.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it