Antonella Di Nino, il cordoglio dei parlamentari FDI per la scomparsa del pilastro della Valle Peligna

Il cordoglio dei parlamentari FDI per la scomparsa di Piero Di Nino

I parlamentari di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa, esprimono il loro più profondo cordoglio per la scomparsa di Piero Di Nino, imprenditore stimato e pilastro della comunità della Valle Peligna e dell’intero Abruzzo.

In una nota congiunta, i parlamentari descrivono l’imprenditore come “un imprenditore esemplare, una persona che con il suo impegno e la sua visione ha contribuito in modo significativo alla crescita del nostro territorio”. Di Nino, con la sua attività imprenditoriale, ha lasciato un segno indelebile nella comunità abruzzese, guadagnandosi il rispetto e la stima di tutti coloro che lo conoscevano.

In questo momento di profonda tristezza, i parlamentari si stringono con affetto attorno al sindaco di Pratola Peligna, Antonella Di Nino, e a tutti i familiari, garantendo che il ricordo dei valori e delle opere di Piero continueranno a vivere nella comunità abruzzese.

La scomparsa di Piero Di Nino rappresenta una grave perdita per l’Abruzzo e per la Valle Peligna, dove la sua presenza era di fondamentale importanza per lo sviluppo economico e sociale del territorio. Il suo contributo, la sua dedizione e la sua generosità saranno sempre ricordati con gratitudine e rispetto da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

L’Aquila, 14 giugno 2026.