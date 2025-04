Antonella Serafini premiata a livello internazionale per la musica mariachi: ricevuta in Comune dal sindaco Di Pangrazio

Avezzano, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Avezzano celebra il talento di Antonella Serafini, violinista marsicana insignita di un prestigioso premio internazionale per la musica mariachi – precisa la nota online. In vista della cerimonia ufficiale che si terrà il 28 maggio in Messico, il sindaco Giovanni Di Pangrazio, insieme all’assessore Antonietta Dominici e al consigliere Alfredo Chiantini, ha voluto accoglierla in Comune per esprimerle il riconoscimento e l’orgoglio della città. Antonella Serafini, con una solida formazione al Conservatorio dell’Aquila e un background classico maturato in varie orchestre del Lazio anche come solista, ha trovato nella musica mariachi una nuova e appassionante strada artistica – Notata per il suo talento e il suo ritmo particolare, è stata invitata a far parte di un gruppo musicale messicano, perfezionando in seguito il violino mariachi direttamente in Messico – recita il testo pubblicato online. Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, la sua carriera ha conosciuto un nuovo slancio, portandola a esibirsi in eventi di altissimo livello, tra cui il Grande Fratello, il compleanno di Salma Hayek e celebrazioni con importanti personaggi di Hollywood, fino ad arrivare ad esibirsi per Papa Francesco, evento per cui la CNN ha fatto un reportage trasmesso in lingua spagnola – Determinata a far crescere e valorizzare la musica mariachi in Italia, ha fondato un gruppo con l’obiettivo di elevare la qualità del genere nel nostro Paese – si apprende dalla nota stampa. Il premio che riceverà il 28 maggio la consacra tra i più importanti interpreti internazionali della musica mariachi, riconoscendone il talento e il ruolo nel diffondere questa tradizione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra i Paesi che saranno presenti alla serata di Gala, si vedono Venezuela, Canada – si legge sul sito web ufficiale. Colombia, Stati Uniti, Perù, Repubblica Dominicana, Svezia e Italia – viene evidenziato sul sito web. «Antonella è un orgoglio per la nostra città – ha dichiarato il sindaco Di Pangrazio –. Il suo percorso dimostra come la passione e la dedizione possano portare a traguardi straordinari, unendo culture diverse attraverso la musica». La città di Avezzano le augura il meritato successo in Messico e si unisce con entusiasmo ai festeggiamenti per questo importante riconoscimento – recita il testo pubblicato online.

