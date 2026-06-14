Antonelli deluso ma fiducioso dopo il ritiro di Leclerc al GP Barcellona

In queste ore, il tema in tendenza online riguarda quanto accaduto oggi ad Antonelli. Durante il Gran Premio di Barcellona 2026, Kimi Antonelli ha visto il suo compagno Leclerc ritirarsi al giro 63, compromettendo le speranze della Ferrari. Antonelli ha commentato che se fosse riuscito a superare Russell prima del ritiro, la gara avrebbe preso una piega diversa; nonostante questo, guarda con ottimismo al prossimo appuntamento in Austria, dove promette una performance di spicco.

La notizia è al centro dell’attenzione e si posiziona ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Gli appassionati di Formula 1 seguono con interesse gli sviluppi della stagione e le dichiarazioni dei piloti coinvolti. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire online per seguire da vicino le vicende legate a Kimi Antonelli e alla sua avventura nelle corse automobilistiche.