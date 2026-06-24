Antonio tajani: candida Cottarelli a Milano

Antonio Tajani è al centro dell’attenzione in queste ore, con la notizia che sta facendo discutere online e si trova ai vertici dei trend sui motori di ricerca. A Milano si fa sempre più forte la voce di Carlo Cottarelli come possibile candidato civico, scelta che potrebbe portare a un cambiamento significativo nel panorama politico della città. L’ex ‘punta di diamante’ del Pd potrebbe diventare un’opzione vincente, ma le reazioni non si fanno attendere.

Le ultime ore sono state dense di polemiche e dichiarazioni incrociate: Tajani lancia il nome di Cottarelli, ma Sala sembra non gradire l’idea, con il centro che minaccia di prendere strade autonome in caso di candidature estreme. La situazione è in evoluzione e il dibattito è acceso, con molte incognite ancora da sciogliere.

Per rimanere aggiornati su questa vicenda in continuo sviluppo, è possibile approfondire online per ulteriori dettagli e reazioni al momento attuali.