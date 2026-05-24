Antonio Tajani: l’ambasciatore del Made in Italy

Antonio Tajani è al centro dell’attenzione in queste ore, con il tema che è diventato uno dei più ricercati online e in cima ai top trend sui motori di ricerca. L’ex presidente del Parlamento europeo si è recentemente espresso sull’importanza della qualità del Made in Italy, sottolineando come questa caratteristica possa superare le difficoltà legate alla crisi economica e ai dazi commerciali.

In un contesto in cui l’industria è alla ricerca di soluzioni per affrontare le sfide del settore, Tajani ha evidenziato l’importanza di strategie mirate, come il recente sblocco del DPCM nel settore automobilistico. Inoltre, ha tracciato linee guida per promuovere gli scambi commerciali e le alleanze globali, delineando una strategia volta a rafforzare il sistema Paese.

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